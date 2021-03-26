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Науседа: Пока идет война в Украине, говорить о перезагрузке между РФ и ЕС безответственно

26.03.2021, 13:57
Науседа: Пока идет война в Украине, говорить о перезагрузке между РФ и ЕС безответственно - Фото
Гитанас Науседа (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

Говорить о перезагрузке отношений Евросоюза и России безответственно, пока на востоке Украины идет война. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает LRT.

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После заседания Совета Европы в четверг, 25 марта, Науседа отметил, что ситуация в Украине ухудшается, из-за агрессивных действий России гибнут люди.

"Было бы безответственным... говорить о некоторой перезагрузке в таких условиях", – подчеркнул президент Литвы.

  • 4-6 февраля 2021 года Москву посетил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба созвонился с Боррелем – тот обещал призвать Москву к "полному выполнению минских соглашений".
  • 7 февраля по итогам визита Боррель заявил, что пути России и Евросоюза все больше расходятся.
Денис Юдин
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война России против Украины литва Гитанас Науседа
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