В ПАСЕ отклонили весь список кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонил список кандидатов от России в судьи Европейского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

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В сообщении говорится, что комитет по отбору судей ЕСПЧ рекомендовал Ассамблее не утверждать список кандидатов России в связи с тем, что на некоторые вопросы отборочной комиссии в ходе заседания не было дано ответов.

Всего в российский список входят трое кандидатов: Андрей Бушев, Михаил Лобов, Наталия Павлова.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко утверждает в Telegram, что кандидаты были отклонены из-за несправедливого проведения конкурса в самой РФ.

По его словам, в связи с решением комитета на июньской сессии ПАСЕ судья ЕСПЧ от России избран не будет. Однако в среду комитет будет заседать снова – и российское лобби попытается еще раз провести этот вопрос, прогнозирует Гончаренко.

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В январе 2021-го Украина оспорила нератифицированные полномочия делегации России. Однако ПАСЕ их все же подтвердила.

После этого решения глава МИД Кулеба заявил: "Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли".

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Марк Сировой

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