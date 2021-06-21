UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ПАСЕ отклонили весь список кандидатов в судьи ЕСПЧ от России

21.06.2021, 15:15
В ПАСЕ отклонили весь список кандидатов в судьи ЕСПЧ от России - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

В Парламентской ассамблее Совета Европы отклонил список кандидатов от России в судьи Европейского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сообщении говорится, что комитет по отбору судей ЕСПЧ рекомендовал Ассамблее не утверждать список кандидатов России в связи с тем, что на некоторые вопросы отборочной комиссии в ходе заседания не было дано ответов.

Всего в российский список входят трое кандидатов: Андрей Бушев, Михаил Лобов, Наталия Павлова.

Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко утверждает в Telegram, что кандидаты были отклонены из-за несправедливого проведения конкурса в самой РФ.

По его словам, в связи с решением комитета на июньской сессии ПАСЕ судья ЕСПЧ от России избран не будет. Однако в среду комитет будет заседать снова – и российское лобби попытается еще раз провести этот вопрос, прогнозирует Гончаренко.

Читайте также: Евромайдан. ЕСПЧ вынес решение против Украины времен Януковича за нарушения прав человека

Читайте также: Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия судьи пасе еспч комитет алексей гончаренко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 