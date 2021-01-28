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Украину не поддержали. ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России

28.01.2021, 11:56
Украину не поддержали. ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Ellen Wuibaux/flickr Council of Europe)

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации России, которые ранее обжаловала Украина. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

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Как сообщается, за подтверждение полномочий проголосовали 107 членов Ассамблеи, против – 34, воздержались – 24. Полный текст резолюции в ПАСЕ обещают опубликовать позже.

При этом глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева отметила в Facebook, что само существование этого документа вызвало процесс, похожий на "срочные дебаты" (urgent debates).

"Мы вспомнили и вопрос Крыма, и вопрос Донбасса, нарушения прав человека во всех возможных проявлениях (делегаты были в шоке, когда слышали о пытках, которые происходят в тюрьме "Изоляция" в Донецке) - это все было озвучено прямо сейчас!" - написала она.

По словам Мезенцевой, в резолюции признаны обоснованными все основания, которые были указаны при обжаловании полномочий Украиной. Она также говорит, что Украину "поддержали ряд стран для работы над поправками и резолюцией": Великобритания, Словакия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция и другие.

Она добавила, что юркомитет коллективно предложил и зал поддержал непризнание оккупации Крыма, даже если полномочия делегации РФ ратифицировано.

"Да, России опять предоставили шанс, но мы ждем мониторингового отчета летом по России, позже по Крыму, а также продолжим работать со всеми возможными инструментами, которые есть у Ассамблеи!" - сказала она.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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