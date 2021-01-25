Украина оспорила полномочия РФ в ПАСЕ: до их прекращения – одно голосование

Украина оспорила неподтвержденные полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщает ПАСЕ в Twitter. По регламенту ПАСЕ, полномочия россиян могут прекратить на следующем голосовании по этому вопросу.

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Отмечается, что инициативу главы украинской делегации Марии Мезенцевой поддержали 38 представителей в ПАСЕ из пяти делегаций. ПАСЕ рассмотрит вопрос полномочий РФ позже на этой неделе, добавили в Ассамблее.

По регламенту ПАСЕ, теперь профильные и мониторинговый комитеты ПАСЕ должны подготовить доклад по этому вопросу, после чего будет голосование о полномочиях делегации РФ. Комитет может предложить:

– подтвердить полномочия делегации;

– не подтвердить полномочия;

– подтвердить полномочия с ограничениями.

Решение мониторингового комитета будет в четверг, ответила член украинской делегации Леся Василенко журналисту LIGA.net в Facebook.

Пока полномочия россиян продолжают действовать. По регламенту, в контексте оспаривания полномочий не может быть приостановлено или отменено право членов делегации голосовать, выступать и быть представленными в ПАСЕ.

18 января Мезенцева заявила, что Украина обжалует полномочия делегации РФ в ПАСЕ из-за задержания российского оппозиционера Алексея Навального.

Марк Сировой

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