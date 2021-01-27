В сеть слили уникальные фото из российского концлагеря "Изоляция" в оккупированном Донецке

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками приспособлений для пыток и журналом учета посещения похищенных людей. Об этом сообщил в Facebook бывший узник этого места Станислав Асеев.

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Блогер и писатель дал ссылку на Telegram-канал "Донецкий Тракторист", который был создан 12 декабря, но первые посты там – со сливами данных/снимками, появились в ночь на 27 января.

"Похоже, те, у кого из администрации (концлагеря) еще сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернется для них эта тема: международным розыском и судом с нашей стороны, и "обнулением" в этом случае от "братьев" из ФСБ. Так что решили заработать себе индульгенцию", – теоретизирует Асеев.

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На снимках – общая территория, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько квадратных метров ("куда нас выводили по утрам на 5-7 минут"), коридоры, пыточный стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "тапика" (телефон ТА-57) обматывают конечности/гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки, и пускают ток.

СПРАВКА. "Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. Захват возглавлял экс-политтехнолог ПР Роман Лягин, называвший себя "главой ЦИК ДНР" и "главой минтруда и соцполитики ДНР". С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские. О пыточной дополнительно можно переселенцев. . "Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. Захват возглавлял экс-политтехнолог ПР Роман Лягин, называвший себя "главой ЦИК ДНР" и "главой минтруда и соцполитики ДНР". С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские. О пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников

Автор канала обещает и дальше выкладывать фото, в том числе личные данные из "журнала учета посещения задержанных ССО МГБ ДНР". При добавлении новых снимков они будут добавлены в эту новость.

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