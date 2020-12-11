Украина покажет миру концлагерь 21 века: он расположен в Донецке на улице Светлого пути

Министерство иностранных дел в 2021 году начнет масштабную информкампанию, чтобы показать миру, что устроила Россия на Донбассе, в частности, на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке: там пытают людей. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

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10 декабря на встрече по этой теме под патронатом МИД была презентована книга "Светлый путь. История одного концлагеря" экс-узника оккупантов – журналиста и блогера Станислава Асеева.

Ее перевели на английский язык: 1000 экземпляров раздадут западным политикам и дипломатам. Это для того, пишет МИД, чтобы показать миру, что творится в центре Европы в 21 веке.

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"Людей там пытают не только для того, чтобы выбить нужные показания. Специфика "Изоляции" в том, что даже когда вы уже все подписали, над вам продолжают издеваться", – отметил Асеев. После прочтения его книги по-другому воспринимается "интервью" российского пропагандиста с ним в Донецке.

СПРАВКА. "Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. Захват возглавлял экс-политтехнолог ПР Роман Лягин, называвший себя "главой ЦИК ДНР" и "главой минтруда и соцполитики ДНР". С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские. О пыточной дополнительно можно переселенцев. . "Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. Захват возглавлял экс-политтехнолог ПР Роман Лягин, называвший себя "главой ЦИК ДНР" и "главой минтруда и соцполитики ДНР". С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы РФ. По состоянию на 2014-й в тюрьме было более 100 человек, в 2019-м – 70. Через нее прошли ~3500 человек, из них 1600 – гражданские. О пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников

По словам министра по реинтеграции ОРДЛО Алексея Резникова, уже почти готов законопроект о госполитике переходного периода при деоккупации региона: там "будет четко прописано, кто не подпадает ни под амнистию, ни под помилование".

"Мы применим ООНовские принципы переходного правосудия, в которых зафиксировано право жертвы на правду и справедливость", – подчеркнул вице-премьер-министр.

В законопроекте также предусмотрено создание центра документирования последствий международного вооруженного конфликта.

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В Офисе генпрокурора уточнили: мест, подобных "Изоляции", в ОРДЛО сейчас около 160.

Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке. Похищен боевиками 11 мая 2017-го, удерживался "на подвале" и в "Изоляции". Освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.

По его словам, спецслужбы РФ "волнами бросали на подвал" командиров боевиков на Донбассе и пытали в том числе тем, что пускали ток по гениталиям, обвязанным проводами.

Евгений Пилипенко

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