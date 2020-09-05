Заложник боевиков в Донецке вскрыл себе вены из-за пыток

Григория Синченко боевики схватили во второй раз в оккупированном Донецке, куда он вернулся, решив им отомстить

Украинский патриот Григорий Синченко, которого боевики удерживают в заключении во временно оккупированном Донецке, порезал себе вены из-за пыток. Сейчас он находится в больнице при СИЗО. Об этом Укринформу сообщила мать заложника Татьяна Гулевская.

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"Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток", - сказала она.

Синченко перевели в больницу при СИЗО, в одиночную камеру.

По словам его матери, к пыткам и избиению причастен "следователь" Станислав Кошевой, который, по информации Укринформа, до оккупации Донецка работал следователем Горняцкого райотдела полиции Макеевки.

Первый раз 25-летнего Синченко боевики схватили в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвинили в "партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки местного мобильного оператора Феникс".

По словам матери, боевики подвергали его пыткам электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалась легкое.

В декабре 2017 года Синченко в рамках большого обмена вместе с 74 заложниками вернулся в Украину.

В октябре 2019 года он снова оказался в Донецке, так как решил отомстить оккупантам, его снова задержали.

В мае 2020 года Синченко совершил побег. Около месяца он скрывался в оккупированном городе, однако снова был задержан

Вадим Ребрина

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