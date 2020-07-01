Боевики снова задержали украинского патриота в оккупированном Донецке

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Боевики террористической организации ДНР задержали украинского патриота Григория Синченко, который 21 мая совершил побег из подвала, где его пытали. Об этом сообщила его мать Татьяна Гулевская, передает Укринформ.

"Мне написал адвокат, Гришу поймали в понедельник, 29 июня, через месяц и неделю после побега. Во время плена его очень пытали. На фото, которое показывали по местному телевидению спецслужбы, на лице Григория видны следы ожогов ", - отметила Гулевская.

По ее словам, неделю назад террористы арестовали ее дочь, выбивая от нее показания, где может скрываться брат.

"Ее отпустили после задержания Гриши", - уточнила Гулевская.

25-летнего Синченко арестовали во временно оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его боевики обвинили якобы в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки местного мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 заложниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В октябре 2019 года его снова задержали террористы. В мае этого года он совершил побег, но не смог выехать из Донецка.

СПРАВКА. ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Де-факто это оккупационные администрации РФ в Донбассе. Обе они созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо

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Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

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