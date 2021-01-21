Евромайдан. ЕСПЧ вынес решение против Украины Януковича за нарушения прав человека
Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел против Украины во времена президентства Виктора Януковича, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства за смерть по меньшей мере одного протестующего. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Речь идет о делах времен Евромайдана: "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".
В рамках этих производств было определено, что Украина многократно нарушала статьи, касающиеся запрета пыток и "бесчеловечного и унижающего достоинство обращения" с человеком.
Помимо этого, ЕСПЛ признал, что государство нарушило статью о свободе собраний и объединений, а также права на жизнь и уважение частной и семейной жизни.
В решении отмечается, что все преступные действия выполнялись правоохранительными органами или так называемыми негосударственными агентами ("титушками"), которые выполняли приказы правоохранителей.
Суд также установил, что в Украине до сих пор отсутствует независимый и эффективный механизм для расследования преступлений, совершенных правоохранителями или негосударственными агентами.
"Украина должна выплатить некоторым заявителям различные суммы в качестве возмещения имущественного и морального вреда, а также судебные расходы и другие траты", – говорится в постановлении.
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