ОАСК отменил люстрацию экс-главы следственного комитета МВД времен Майдана

Окружной админсуд столицы убрал из списка люстрированных чиновника Николая Чинчина, который при Майдане в 2013-2014 годах возглавлял Главное следственное управления Министерства внутренних дел. Об этом говорится в тексте решения ОАСК, ссылка на которое присутствует также на сайте судебной власти.

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В решении суд указал, что изначально МВД своим приказом от 01 октября 2020 года признало, что Чинчин успешно прошел конкурс на должность главного специалиста кадрового департамента министерства.

Однако на следующий день, 2 октября, в управлении по предотвращению коррупции ознакомились с трудовой книжкой кандидата и сообщили, что тот подпадает под действие закона о люстрации и в принятии на работу Чинчину было отказано, а его самого внесли в реестр люстрированных.

Согласно трудовой книжке чиновника, он в разные годы занимал руководящие посты в органах прокуратуры и надзора, а также главного следственного управления. В 2020 году он решил вновь вернуться в МВД.

Принимая решение по делу, ОАСК решил руководствоваться не нормами украинского законодательства, а практикой Европейского суда по правам человека.

По мнению судьи, при принятии решения о люстрации никто не оценил поведение Чинчина индивидуально, а вместо этого его внесли в реестр люстрированных лишь потому, что он занимал "относительно высокие должности".

Окружной админсуд Киева отменил приказ МВД, которым Чинчину было отказано в должности и исключил его из списка люстрированных лиц.

В день принятия решения ОАСК вынес еще два определения.

В первом он установил, что будет рассматривать дело без присутствия сторон, а во втором – дал МВД дополнительный срок для подачи возражений по делу. Правда, подать какие-либо документы в суд министерство вряд ли бы успело, поскольку итоговое решение было вынесено ОАСК в тот же день.

В марте 2014 года Чинчин был уволен с должности начальника Главного следственного управления.

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Дарья Мостовая

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