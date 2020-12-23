Майдан. Три года не может начаться суд по делу о выдаче титушкам автоматов со складов МВД

На протяжении уже трех лет после завершения следствия не может начаться суд по делу о незаконной выдаче оружия со складов МВД во времена Майдана. Сегодня Шевченковский суд Киева в очередной раз отложил проведение подготовительного заседания. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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На этот раз в суд не явился адвокат одного из обвиняемых Виталия Степанчука. Суд назначил ему государственного защитника для проведения следующего заседания уже в 2021 году.

Справка. Подготовительное судебное заседание — начальный этап судебного производства. Суд определяет возможность судебного рассмотрения дела.

Прокуратура обвиняет четырех бывших сотрудников МВД (один из них был экс-сотрудником на момент совершения инкриминируемого преступления): Романа Калетина, Михаила Дихтяра, Виталия Степанчука и Ростислава Заворотнего. Все они присутствовали в суде.

По данным следствия, сотрудники МВД, выполняя преступный приказ, незаконно выдали со склада министерства титушкам 156 автоматов и более 40 000 боеприпасов к ним для последующего применения против участников Майдана.

Прокурор Алексей Донской рассказал, что оружие находилось на складах МВД и без всяких на то оснований было выдано посторонним лицам. Его вывезли в офис, где непосредственно координировалась деятельность титушек. После этого, по словам прокурора, оружие исчезло.

По данным следствия, сценарий, который планировался после получения оружия, так и не был воплощен.

Донской говорит, что расследование данного дела является важным и для установления истины в других расследованиях Майдана.

Журналисты отмечают, что обвиняемые отказались с ними общаться, а их защитники просили удалить представителей СМИ из зала заседаний и провести закрытые слушания.

В июне 2015 года задержали четверых подозреваемых по этому делу.

1 декабря 2015 года Генпрокуратура сообщила о завершении расследования. Следствие установило, что со складов МВД титушкам было выдано более 600 единиц автоматического огнестрельного оружия и более 160 тысяч боеприпасов к нему.

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Вадим Ребрина

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