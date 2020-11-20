Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана и хочет менять УПК

Сейчас расследуются более 60 дел по событиям Майдана, но из-за недостатков законодательства есть препятствия для расследований.Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Указанные дела в целом охватывают более 4 300 правонарушений. Кроме того, в судах первой инстанции прокуроры обеспечивают поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах против 176 человек.

Она заявила, что с начала года Департамент сообщил о подозрении 37 лицам: 26 правоохранителям, из которых два прокурора и 10 следователей, троим судьям и восьмерым гражданским лицам.

Венедиктова считает, что коллизии в Уголовно-процессуальном кодексе мешают ведению не только дел Майдана, но и любого другого производства – поэтому их необходимо исправлять.

По ее словам, из-за изъянов в УПК участники дел могут до бесконечности затягивать процессы. Также не урегулированы вопросы, связанные с международным розыском, отметила генпрокурор.

Генпрокурор добавила, что в Офисе генпрокурора создана рабочая группа по наработке изменений в Криминально-процессуальном кодексе.

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