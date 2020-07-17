Дела Майдана. ГБР сообщило о подозрении следователю Нацполиции

Полицейского подозревают в незаконном задержании участника протестов в 2014 году

Сегодня, 17 июля, старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области сообщили о подозрении в рамках расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины в Киеве.

По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за якобы организацию им массовых беспорядков в центральной части Киева.

Сообщается, что следователь Нацполиции подозревается в совершении нескольких преступлений:

- незаконном препятствовании организации и проведению собрания, совершенном должностным лицом (ч.2 ст.28, ст.340 УК);

- составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК);

- превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 УК);

- заведомо незаконном задержании, совершенном в личных интересах и по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.3 ст.371 УК).

По информации ГБР, сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранения от должности.

9 июня двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.

в фальсификации доказательств против участника Евромайдана. 22 июня экс-милиционер получил подозрение за преследования протестующих.

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Наталия Медведева

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