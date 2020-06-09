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Дела Майдана. Двух экс-беркутовцев подозревают в фальсификации доказательств

Дела Майдана. Двух экс-беркутовцев подозревают в фальсификации доказательств - Фото
Фото: LIGA.net
09.06.2020, 19:50

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" в деле о Евромайдане

Двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что подозреваемым инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также предоставление заведомо ложного показания свидетеля в совокупности с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК).

По данным следствия, 21 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве служащие спецподразделения "Беркут" задержали гражданина за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК. Задержанного доставили в один из столичных райотделов милиции. На следующий день беркутовцы дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Наталия Медведева
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Офис генпрокурора евромайдан беркут
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