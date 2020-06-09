Дела Майдана. Двух экс-беркутовцев подозревают в фальсификации доказательств

Фото: LIGA.net

Двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что подозреваемым инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, а также предоставление заведомо ложного показания свидетеля в совокупности с искусственным созданием доказательств обвинения в совершении особо тяжкого преступления (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК).

По данным следствия, 21 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве служащие спецподразделения "Беркут" задержали гражданина за якобы участие в массовых беспорядках в порядке ст. 208 УПК. Задержанного доставили в один из столичных райотделов милиции. На следующий день беркутовцы дали следователю показания о том, что задержанный принимал активное участие в массовых беспорядках с уничтожением имущества. На основании этих ложных показаний задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 294 УК, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Дела Майдана. ГБР говорит, что будет руководствоваться рекомендациями миссии ООН