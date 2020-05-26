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Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал министра обороны режима Януковича

Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал министра обороны режима Януковича - Фото
Павел Лебедев (скриншот видео Військове телебачення України, YpuTube)
26.05.2020, 16:37

Суд арестовал министра обороны режима Януковича Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане. Это позволяет начать процедуру экстрадиции.

Печерский райсуд Киева заочно арестовал министра обороны режима президента-беглеца Виктора Януковича по делу о массовых расстрелах на Майдане Независимости 18 – 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В пресс-службе не называют имени заочно арестованного, однако известно, что в то время Минобороны возглавлял Павел Лебедев.

В деле расследуются обстоятельства организации президентом-беглецом превышения власти со стороны правоохранителей, а также превышение власти высокопоставленными чиновниками для препятствования акциям Евромайдана.

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Избранная мера пресечения позволяет прокурорам начать процедуру экстрадиции и начать специальную процедуру досудебного расследования.   

  • 21 февраля 2014 года Лебедев ещё до своей отставки покинул Киев, уехав в Севастополь. Присутствовал в Кремле на собрании по случаю оккупации Крыма, которую в РФ назвали "принятием".
  • 14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.

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Марк Сировой
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