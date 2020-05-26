Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал министра обороны режима Януковича

Павел Лебедев (скриншот видео Військове телебачення України, YpuTube)

Печерский райсуд Киева заочно арестовал министра обороны режима президента-беглеца Виктора Януковича по делу о массовых расстрелах на Майдане Независимости 18 – 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В пресс-службе не называют имени заочно арестованного, однако известно, что в то время Минобороны возглавлял Павел Лебедев.

В деле расследуются обстоятельства организации президентом-беглецом превышения власти со стороны правоохранителей, а также превышение власти высокопоставленными чиновниками для препятствования акциям Евромайдана.

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Избранная мера пресечения позволяет прокурорам начать процедуру экстрадиции и начать специальную процедуру досудебного расследования.

21 февраля 2014 года Лебедев ещё до своей отставки покинул Киев, уехав в Севастополь. Присутствовал в Кремле на собрании по случаю оккупации Крыма, которую в РФ назвали "принятием".

Лебедев ещё до своей отставки покинул Киев, уехав в Севастополь.

14 марта 2016 года объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины.

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