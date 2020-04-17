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Дело Майдана. Суд арестовал одного из экс-руководителей СБУ 2013-14 годов

Дело Майдана. Суд арестовал одного из экс-руководителей СБУ 2013-14 годов - Фото
Майдан Независимости после Революции достоинства (фото - facebook.Vladyslav Rashkovan)
17.04.2020, 15:35

Топ-чиновника СБУ подозревают в преступлениях, которые привели к гибели людей на Майдане. Сейчас он скрывается от правосудия

Печерский райсуд Киева избрал арест в виде меры пресечения для одного из экс-руководителей Службы безопасности. Его подозревают в тяжких и особо тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, которые привели к массовым жертвам на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В пресс-службе не назвали имени подозреваемого, однако указали, что в 2013-2014 годах он был замом главы СБУ и начальником Антитеррористического центра СБУ, а сейчас находится в розыске, поскольку скрывается от правосудия за границей.

В открытом доступе есть указы (от 30 октября 2013-го и 12 ноября того же года) беглого президента Виктора Януковича о назначении Владимира Тоцкого на эти должности. Также профиль Тоцкого есть в списке разыскиваемых лиц на сайте МВД.

В Офисе генпрокурора объяснили, что избрание меры пресечения беглому чиновнику позволит начать процедуру экстрадиции. Также оно дает возможность начать специальное досудебное расследование и осудить экс-силовика заочно.

  • с 12 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года Тоцкий возглавлял Антитеррористический центр СБУ. В 2014 году на тот момент народный депутат Геннадий Москаль назвал Тоцкого одним из организаторов попытки зачистки Майдана.
  • В 2015-м СБУ объявила Тоцкого в розыск.

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Марк Сировой
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