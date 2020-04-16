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Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в убийствах на Майдане

Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в убийствах на Майдане - Фото
Владимир Косенко (фото - facebook.com/eugeniyazz)
16.04.2020, 21:04

Суд изменил меру пресечения бывшему бойцу спецподразделения Внутренних войск МВД Украины Омега Владимиру Косенко

Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины Омега Владимира Косенко, который подозревается в убийствах участников Майдана. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

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По ее словам, прокурор просил на 60 суток продолжить Косенко круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Косенко подозревается: в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

Вадим Ребрина
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