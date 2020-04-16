Суд отпустил под личное обязательство подозреваемого в убийствах на Майдане

Владимир Косенко (фото - facebook.com/eugeniyazz)

Суд отпустил под личное обязательство бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины Омега Владимира Косенко, который подозревается в убийствах участников Майдана. Об этом в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская.

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По ее словам, прокурор просил на 60 суток продолжить Косенко круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Косенко подозревается: в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК).