Дело Майдана. Экс-бойца Омеги отправили под домашний арест

Скриншот Hromadske/Twitter

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для подозреваемого в расстрелах на Майдане в феврале 2014 года бывшего бойца спецподразделения внутренних войск МВД Омега Владимира Косенко. Об этом информирует Hromadske.

Отмечается, что подозреваемого обязали носить электронный браслет.

Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0 — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Сообщается, что прокурор Игорь Земсков просил заключить подозреваемого под стражу на 60 суток в СИЗО СБУ.

Вчера правоохранители задержали Косенко и сообщили ему о подозрении в убийстве в Киеве 20 февраля 2014 года участника Революции достоинства Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова.

Отмечается, что Косенко свидетельствовал на суде по пяти экс-беркутовцам. По словам прокурора Игоря Земскова, во время допроса по делу экс-беркутовцев, которое слушается в Святошинском суде Киева, Косенко говорил, что стрелял по фонарям, "чтобы не было видно, где были на Майдане работники милиции", а по людям не стрелял.

Бывший офицер отдельного отряда специального назначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД подозревается: в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК); умышленном убийстве, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

11 января в ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана.

Читайте также: Для дел Майдана. Венедиктова намерена изменить структуру ГБР