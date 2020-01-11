Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана

В ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)
11.01.2020, 17:09

Согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров

К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров – таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Отмечается, что перевод работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследований преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, осуществлен в соответствии с законом об усовершенствовании деятельности ГБР.

  • 3 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Госбюро расследований был назначен Александр Буряк. Адвокат родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская отметила, что Буряк – "тот самый Саша, с которым на пленках ОАСК судья Вовк согласовывает решение касательно судьи Майдана Аблова".

Читайте также: Для дел Майдана. Венедиктова намерена изменить структуру ГБР 

Напишите нам
гбр евромайдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 