В ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба ГБР)

К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров – таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Отмечается, что перевод работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследований преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, осуществлен в соответствии с законом об усовершенствовании деятельности ГБР.

3 января руководителем отдела по расследованию дел Майдана в Госбюро расследований был назначен Александр Буряк. Адвокат родственников Героев Небесной сотни Евгения Закревская отметила , что Буряк – "тот самый Саша, с которым на пленках ОАСК судья Вовк согласовывает решение касательно судьи Майдана Аблова".

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