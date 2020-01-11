В ГБР сформировали подразделение по расследованию дел Майдана

К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидатуры следователей и прокуроров – таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.
Отмечается, что перевод работников Генпрокуратуры и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследований преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, осуществлен в соответствии с законом об усовершенствовании деятельности ГБР.
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