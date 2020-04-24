Майдан. ГБР провели эксперимент с силовиком-свидетелем расстрелов - фото

В центре Киева провели следственный эксперимент по делу о массовых расстрелах во время Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В эксперименте участвовали прокуроры, следователи ГБР и свидетель - один из бывших правоохранителей.
Они уточнили место расположения силовиков на Институтской 20 февраля 2014-го. Также установили обстоятельства их перемещения и применения огнестрельного оружия.
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Фото - пресс-служба Офиса генпрокурора