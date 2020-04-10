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Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении: ей грозит пожизненный срок

Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении: ей грозит пожизненный срок - Фото
Татьяна Черновол (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.04.2020, 13:32

В ГБР считают, что Черновол причастна к поджогу офиса Партии регионов в 2014 году. Ей грозит пожизненное заключение

После утреннего обыска экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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Следствие считает, что Черновол якобы была причастна к поджогу офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб человек. Ей инкриминируют п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115. Если вину докажут, то экс-нардепу грозит либо от 10 до 15 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение.

ГБР выложили видео, которое якобы показывает причастность Черновол.

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В пресс-службе ГБР также заверяют, что следователи нашли дома у Черновол холодное и огнестрельное оружие, которое "имеет доказательственное значение для следствия".

  • 18 февраля 2014-го в разгар Революции достоинства несколько десятков демонстрантов забросали камнями и "коктейлями Молотова" офис Партии регионов на улице Липской. Сторонникам Майдана удалось захватить первый этаж на 20 минут. Затем несколько сотен силовиков и "титушек" атаковали демонстрантов и вытеснили их. После столкновения здание загорелось: погиб один человек, еще 15 вывели спасатели.
  • Сегодня утром к Черновол пришли с обыском сотрудники ГБР. Экс-нардеп назвала это "Антимайданом в действии".

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Видео: пресс-служба ГБР

Марк Сировой
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