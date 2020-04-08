Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дела Майдана. Действующего следователя подозревают в преследовании протестующих

Дела Майдана. Действующего следователя подозревают в преследовании протестующих - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
08.04.2020, 12:10

Действующего следователя Нацполиции подозревают в преследовании протестующих на Майдане

7 апреля Госбюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в преследовании протестующих в январе 2014 года действующему следователю Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В январе 2014 года он занимал должность старшего следователя одного из райуправлений МВД в Киеве. Следствие установило, что старший следователь, якобы с целью препятствования акциям протеста, противоправно задержал участника митинга.

В ОГП заявляют, что подозреваемый прибег к служебному подлогу. Он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд удовлетворил данное ходатайство.

  • 3 апреля в ГБР заявили, что они будут руководствоваться рекомендациями ООН при расследовании дел Майдана. 

Читайте также: Как украинцы относятся к событиям Майдана - опрос Разумкова

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
дела Майдана следователь гбр ОГП
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 