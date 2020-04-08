Дела Майдана. Действующего следователя подозревают в преследовании протестующих

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

7 апреля Госбюро расследований и Офис генпрокурора сообщили о подозрении в преследовании протестующих в январе 2014 года действующему следователю Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В январе 2014 года он занимал должность старшего следователя одного из райуправлений МВД в Киеве. Следствие установило, что старший следователь, якобы с целью препятствования акциям протеста, противоправно задержал участника митинга.

В ОГП заявляют, что подозреваемый прибег к служебному подлогу. Он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом суд удовлетворил данное ходатайство.

3 апреля в ГБР заявили, что они будут руководствоваться рекомендациями ООН при расследовании дел Майдана.

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