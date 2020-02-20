Как украинцы относятся к событиям Майдана - опрос Разумкова

45,5% украинцев события, которые произошли в Украине в конце 2013 года – в начале 2014 года, охарактеризовали бы Революцией достоинства. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцслужбы Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы.
17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот, 13,7% респондентам сложно было ответить.
Нажмите для увеличения
58,8% респондентов не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" - 19,9%.
Нажмите для увеличения
37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого.
Нажмите для увеличения
Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Читайте также: Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию