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Как украинцы относятся к событиям Майдана - опрос Разумкова

Как украинцы относятся к событиям Майдана - опрос Разумкова - Фото
Участники Евромайдана жгут шины у ворот КГГА, февраль 2014-го (Фото: LIGA.net)
20.02.2020, 16:01

По данным опроса, 37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас

45,5% украинцев события, которые произошли в Украине в конце 2013 года – в начале 2014 года, охарактеризовали бы Революцией достоинства. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцслужбы Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы.

17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот, 13,7% респондентам сложно было ответить.

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58,8% респондентов не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" - 19,9%. 

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37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого.

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Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно оккупированного Донбасса среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • В октябре 2019 года дела Майдана были переданы из Генеральной прокуратуры в ГБР.
  • В декабре 2019 года Рада проголосовала за поправку к законопроекту о реформе ГБР, которая позволила перевести следователей по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР без конкурса.
  • 20 января первым заместителем директора ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков. Против назначения выступали семьи Небесной сотни и их адвокаты, заявляя о конфликте интересов. Венедиктова утверждает, что Бабиков не будет вести дела Майдана, а подразделение, которое их расследует, подчинено непосредственно ей.

Читайте также: Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию

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