Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию

Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
20.02.2020, 11:55

ГБР инициировало изменения в законодательство, которые, считают в бюро, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана

Закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей, заявила и.о. директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова в интервью Левому берегу.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить", - сказала она. По ее словам, существуют противоречия между уголовно-процессуальным кодексом и данным законом.

Также Венедиктова рассказала, что в ГБР разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен главам парламентских фракций и главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Сегодня в Facebook ГБР было опубликовано обращение Венедиктовой, в котором она рассказала о том, что бюро инициировало изменения в законодательство, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана.

Какие именно изменения предлагаются, Венедиктова не уточнила, но подчеркнула, что они помогут привлечь к ответственности в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.

  • В октябре 2019 года дела Майдана были переданы из Генеральной прокуратуры в ГБР.
  • В декабре 2019 года Рада проголосовала за поправку к законопроекту о реформе ГБР, которая позволила перевести следователей по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР без конкурса.
  • 20 января первым заместителем директора ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков. Против назначения выступали семьи Небесной сотни и их адвокаты, заявляя о конфликте интересов. Венедиктова утверждает, что Бабиков не будет вести дела Майдана, а подразделение, которое их расследует, подчинено непосредственно ей.

Читайте также: Временный директор ГБР. Кто такая Ирина Венедиктова

Еще по теме
Напишите нам
дела Майдана гбр Ирина Венедиктова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 