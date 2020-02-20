Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию

Закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей, заявила и.о. директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова в интервью Левому берегу.
"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить", - сказала она. По ее словам, существуют противоречия между уголовно-процессуальным кодексом и данным законом.
Также Венедиктова рассказала, что в ГБР разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен главам парламентских фракций и главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.
Сегодня в Facebook ГБР было опубликовано обращение Венедиктовой, в котором она рассказала о том, что бюро инициировало изменения в законодательство, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана.
Какие именно изменения предлагаются, Венедиктова не уточнила, но подчеркнула, что они помогут привлечь к ответственности в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.
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