Венедиктова: Закон об амнистии майдановцев мешает справедливому расследованию

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Закон о недопущении преследования и наказания участников Майдана мешает справедливому расследованию убийства 13 правоохранителей, заявила и.о. директора Государственного бюро расследования Ирина Венедиктова в интервью Левому берегу.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон надо отменить", - сказала она. По ее словам, существуют противоречия между уголовно-процессуальным кодексом и данным законом.

Также Венедиктова рассказала, что в ГБР разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен главам парламентских фракций и главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

Сегодня в Facebook ГБР было опубликовано обращение Венедиктовой, в котором она рассказала о том, что бюро инициировало изменения в законодательство, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана.

Какие именно изменения предлагаются, Венедиктова не уточнила, но подчеркнула, что они помогут привлечь к ответственности в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.

В октябре 2019 года дела Майдана были переданы из Генеральной прокуратуры в ГБР.

В декабре 2019 года Рада проголосовала за поправку к законопроекту о реформе ГБР, которая позволила перевести следователей по делам Майдана из Генеральной прокуратуры в ГБР без конкурса.

проголосовала 20 января первым заместителем директора ГБР был назначен бывший адвокат Януковича Александр Бабиков. Против назначения выступали семьи Небесной сотни и их адвокаты, заявляя о конфликте интересов. Венедиктова утверждает, что Бабиков не будет вести дела Майдана, а подразделение, которое их расследует, подчинено непосредственно ей.

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