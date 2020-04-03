Дела Майдана. ГБР говорит, что будет руководствоваться рекомендациями миссии ООН

Государственное бюро расследований ознакомилось с рекомендациями, которые мониторинговая миссия ООН предоставила в своем отчете о расследовании убийств во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах и намерено использовать их в работе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В отчете мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств "отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек".
Среди главных причин этого ООН назвали следующие факторы:
- недоукоплектованность судов;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", не допускающий проведение расследований по убийствам силовиков.
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Также мониторинговая миссия рекомендует Украине:
- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств на Майдане;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.
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