Дела Майдана. ГБР говорит, что будет руководствоваться рекомендациями миссии ООН

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Государственное бюро расследований ознакомилось с рекомендациями, которые мониторинговая миссия ООН предоставила в своем отчете о расследовании убийств во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах и намерено использовать их в работе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В отчете мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств "отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек".

Среди главных причин этого ООН назвали следующие факторы:

- недоукоплектованность судов;

- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

- так называемый "закон о неприкосновенности", не допускающий проведение расследований по убийствам силовиков.

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Также мониторинговая миссия рекомендует Украине:

- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств на Майдане;

- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

- отменить "закон о неприкосновенности";

- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

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