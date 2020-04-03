Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дела Майдана. ГБР говорит, что будет руководствоваться рекомендациями миссии ООН

Дела Майдана. ГБР говорит, что будет руководствоваться рекомендациями миссии ООН - Фото
Фото: LIGA.net
03.04.2020, 13:28

Госбюро расследований утверждает, что будет использовать рекомендации мониторинговой миссии ООН для расследования убийств участников Евромайдана

Государственное бюро расследований ознакомилось с рекомендациями, которые мониторинговая миссия ООН предоставила в своем отчете о расследовании убийств во время протестов на Майдане в 2013-2014 годах и намерено использовать их в работе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В отчете мониторинговая миссия отмечает, что в расследовании 98 убийств "отсутствует прогресс в процессах об убийствах 43 человек".

Среди главных причин этого ООН назвали следующие факторы:

- недоукоплектованность судов;
- недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
- так называемый "закон о неприкосновенности", не допускающий проведение расследований по убийствам силовиков.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Также мониторинговая миссия рекомендует Украине:

- обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств на Майдане;
- изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
- отменить "закон о неприкосновенности";
- обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

  • В феврале 2020-го, на то время генпрокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам преступлений против участников Революции достоинства - Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.
  • Семьи героев Небесной сотни выступили против назначения Александа Бабикова заместителем директора ДБР, поскольку он был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.  

Читайте также: Как украинцы относятся к событиям Майдана - опрос Разумкова

Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
евромайдан ООН небесная сотня гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 