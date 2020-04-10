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"По делу Майдана". ГБР пришли с обыском к экс-нардепу Татьяне Черновол

"По делу Майдана". ГБР пришли с обыском к экс-нардепу Татьяне Черновол - Фото
Татьяна Черновол (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.04.2020, 09:28

В ГБР считают, что Черновол якобы причастна к гибели Владимира Захарова в феврале 2014 года

Сегодня утром к экс-нардепу Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Госбюро расследований, чтобы провести обыск "по делу Майдана". Об этом Черновол сообщила в Facebook и подтвердила в разговоре с корреспондентом LIGA.net.

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В решении суда об обыске, которое опубликовала экс-нардеп, говорится, что 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в дом на улице Липской, 10 в Киеве.

Следствие считает, что Черновол якобы подняла железный роллет на первом этаже окна здания, мужчина вбросил бутылку, затем она закрыла роллет. В результате возник пожар, в котором от отравления токсическими веществами погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.

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В решении об обыске установлено найти и изъять вещи и шлем, в которых была Черновол в тот день, рюкзак, документы, записи и технику, которая может иметь данные о происшествии, холодное и огнестрельное оружие, металлические дротики, цепи и самодельные заряды с зажигательной смесью.

Черновол назвала в Facebook обыск "Антимайданом в действии". Во время общения с журналистом LIGA.net сказала, что сможет дать комментарий позже, поскольку обыск еще не окончен.

Корреспондент LIGA.net также пытался дозвониться в ГБР, но там трубку не взяли. Мы направили в Бюро письменный запрос о комментарии.

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Марк Сировой
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