Венедиктова открыла пять дел против Порошенко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла в Реестр досудебных расследований информацию о возможных правонарушениях пятого президента Петра Порошенко при назначении судей Верховного суда. Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Сообщается, что в Офис генпрокурора обратились работники ВСУ (название Верховного суда до реформы 2016 года, - ред.). Они считают действия Порошенко противоправными, поскольку он назначил судей в кассационные суды, которые Конституционный суд признал неконституционными.
Заявители также считают, что в связи с ликвидацией ВСУ в рамках реформы 2016 года они были незаконно лишены права на труд и его оплату.
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Действия Порошенко квалифицировали по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
ГБР поручено начать расследование по пяти делам. Максимальная санкция предусмотрена ч.1 ст. 109 – до 10 лет лишения свободы.
LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу партии Европейская солидарность, лидером которой является Порошенко.
19 февраля 2020 года Конституционный суд признал неконституционной ликвидацию старого ВСУ в рамках судебной реформы 2016 года.
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