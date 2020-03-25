Рябошапка: Подозрение Порошенко - юридический треш, оно незаконно

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Необоснованным и незаконным назвал проект подозрения пятому президенту Петру Порошенко бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман.

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"То, что было предложено подписать - это, на самом деле, юридический треш, который не выдерживает никакой критики", - сказал Рябошапка.

По словам бывшего генпрокурора, его подпись под этим документом могла быть основанием для уголовного преследования в его сторону, потому что проект подозрения был необоснованным и незаконным.

"То, в чем обвиняли пятого президента, не имело под собой достаточных оснований - не было никаких доказательств, которые бы подтверждали эти действия", - заявил Рябошапка.

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стало известно 18 ноября проект подозрения Порошенко был направлен из ГБР на подпись генпрокурору.

5 марта Рада проголосовала за отставку Рябошапки, одной из главных причин назывался отказ подписать подозрение Порошенко.

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