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Дело Майдана. Экс-милиционер получил подозрение за преследования протестующих

Дело Майдана. Экс-милиционер получил подозрение за преследования протестующих - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
22.06.2020, 16:49

Бывшего милиционера подозревают, в частности, в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности

Сегодня, 22 июня, бывшему старшему следователю райуправления Главка МВД в Киеве, сейчас действующему адвокату, сообщили о подозрении в преследовании участников Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Экс-правоохранителю инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог; заведомо незаконное задержание, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Отмечается, что следствие установило, что 21 января 2014 года бывший милиционер при отсутствии каких-либо доказательств, незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана.

В прокуратуре утверждают, что старший следователь совершил служебный подлог и 23 января 2014-го подал в райсуд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • 9 июня двум бывшим служащим спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Днепропетровской области сообщили о подозрении в фальсификации доказательств против участника Евромайдана.
Наталия Медведева
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евромайдан дело Майдана Офис генпрокурора
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