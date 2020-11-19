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ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу "о госперевороте"

19.11.2020, 18:33
ГБР вызвало на допросы лидеров Евромайдана по делу
Иллюстративное фото: eurosolidarity.org

По словам экс-нардепа Татьяны Черновол, заявитель – депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин

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Государственное бюро расследований вызвало на допрос по делу о "государственном перевороте" Сергея Пашинского, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Татьяну Черновол. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила экс-нардеп Татьяна Черновол.  

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По ее словам, заявитель – депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Она отметила, что получила письмо с вызовом в ГБР в качестве свидетеля через офис партии Народный фронт.

Черновол заявила, что допрос был перенесен – он должен был состоятся 17 ноября. Точная дата, по ее словам, пока не известна. 

Парубий в комментарии УНІАН подтвердил, что его также вызвали в ГБР относительно событий Революции достоинства.

Нардеп от Европейской солидарности отметил, что не помнит чтобы в повестке были слова "государственный переворот", и добавил, что вызван на допрос в качестве свидетеля. 

"В повестке говорится о событиях на Майдане 2013-2014 годов. Я собираюсь пойти на допрос. Меня уже вызывали на этот понедельник (23 ноября), на 16.00, но мой адвокат им позвонил, и они сказали, что перенесут допрос. Если вызовут еще раз, то пойду", – добавил он.

ДОПОЛНЕНО В 19:00: Мэра Киева Виталия Кличко также вызвали на допрос в ГБР по делу о событиях во время Майдана в 2013-2014 годах. 

  • 10 апреля после утреннего обыска Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти. По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.
  • Сегодня в Музее Революции достоинства прошли обыски с участием полиции и Службы безопасности Украины.
Станислав Стороженко
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