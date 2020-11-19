UA

Майдан. В музей Революции Достоинства пришли с обысками полиция и СБУ

19.11.2020, 12:29
Майдан. В музей Революции Достоинства пришли с обысками полиция и СБУ - Фото
Фото - Національний музей Революції Гідності

Пока точно неизвестно, по какому делу проходят обыски. Директор музея Революции Достоинства напоминает, что скоро годовщина Майдана

В Музее Революции достоинства проходят обыски с участием полиции и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба музея в Facebook, а также сообщили LIGA.net в пресс-службах силовых ведомств.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В музее обещают раскрыть детали позже, так как в эти минуты они проводят международный научный форум, готовят мероприятия к годовщине Революции Достоинства. На опубликованных музеем кадрах видно силовиков в жилетках с надписями "Следственное управление, отдел расследований преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности".

Спикер СБУ Елена Гитлянская уточнила в комментарии LIGA.net, что обыск проводила полиция, а СБУ осуществляла "оперативное сопровождение". В столичной полиции пока не раскрыли LIGA.net деталей обыска и сути дела, заявив, что сейчас только готовят информацию.

Директор музея Игорь Пошивайло также написал в Facebook, что следователи пришли с обыском не только в музей, но и к нему домой в 07:00 утра. Он утверждает, что силовики "изъяли носители информации (неправомерно) и документацию по финансово-хозяйственной деятельности".

Директор также отметил, что скоро будет день годовщины Майдана, и проведение основных мероприятий запланировано в музее. Он задался вопросом, случайно ли обыски проводятся в преддверии такой даты.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
полиция сбу обыски майдан музей революция достоинства

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 