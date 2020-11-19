Майдан. В музей Революции Достоинства пришли с обысками полиция и СБУ

Пока точно неизвестно, по какому делу проходят обыски. Директор музея Революции Достоинства напоминает, что скоро годовщина Майдана

В Музее Революции достоинства проходят обыски с участием полиции и Службы безопасности Украины. Об этом пишет пресс-служба музея в Facebook, а также сообщили LIGA.net в пресс-службах силовых ведомств.

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В музее обещают раскрыть детали позже, так как в эти минуты они проводят международный научный форум, готовят мероприятия к годовщине Революции Достоинства. На опубликованных музеем кадрах видно силовиков в жилетках с надписями "Следственное управление, отдел расследований преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности".

Спикер СБУ Елена Гитлянская уточнила в комментарии LIGA.net, что обыск проводила полиция, а СБУ осуществляла "оперативное сопровождение". В столичной полиции пока не раскрыли LIGA.net деталей обыска и сути дела, заявив, что сейчас только готовят информацию.

Директор музея Игорь Пошивайло также написал в Facebook, что следователи пришли с обыском не только в музей, но и к нему домой в 07:00 утра. Он утверждает, что силовики "изъяли носители информации (неправомерно) и документацию по финансово-хозяйственной деятельности".

Директор также отметил, что скоро будет день годовщины Майдана, и проведение основных мероприятий запланировано в музее. Он задался вопросом, случайно ли обыски проводятся в преддверии такой даты.

Марк Сировой

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