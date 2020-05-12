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Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича

Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)
12.05.2020, 18:33

Печерский райсуд Киева заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений в феврале 2014-го

Сегодня, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей беглому президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - заявил судья.

  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны. 
  • 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.
  • 1 февраля ГПУ завершила расследование  уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.
  • 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.
  • 5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.
Наталия Медведева
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