Расстрел Майдана. Суд заочно арестовал Януковича

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Сегодня, 12 мая, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей беглому президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом сообщает Укринформ.

"Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования", - заявил судья.

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.

4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.

5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции