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Заочный арест позволяет инициировать экстрадицию Януковича - Офис генпрокурора

Заочный арест позволяет инициировать экстрадицию Януковича - Офис генпрокурора - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)
05.05.2020, 17:33

Офис генпрокурора сообщил, что заочный арест Виктора Януковича позволяет начать процедуру его экстрадиции

Заочное избрание меры пресечения беглому президенту Виктору Януковичу позволяет начать процедуру его экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Офис напоминает, что судебное решение относительно меры пресечения касается дела о захвате Януковичем государственной власти в сентябре-октябре 2010 года, в частности –изменений в Конституцию, которые восстанавливали редакцию основного закона 1996 года и расширяли полномочия президента.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Наталия Медведева
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виктор янукович экстрадиция Офис генпрокурора
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