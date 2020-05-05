Заочный арест позволяет инициировать экстрадицию Януковича - Офис генпрокурора

Виктор Янукович (фото - скриншот видео)

Заочное избрание меры пресечения беглому президенту Виктору Януковичу позволяет начать процедуру его экстрадиции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Офис напоминает, что судебное решение относительно меры пресечения касается дела о захвате Януковичем государственной власти в сентябре-октябре 2010 года, в частности –изменений в Конституцию, которые восстанавливали редакцию основного закона 1996 года и расширяли полномочия президента.

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать отношении В. Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.