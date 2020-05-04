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Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти - Фото
Виктор Янукович (фото - скриншот видео)
04.05.2020, 18:39

Суд заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти

Печерский суд Киева заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича по делу об узурпации власти. Об этом сообщил в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что защита беглого президента будет обжаловать это решение, потому что дело якобы основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах". Апелляцию планируется подать после получения полного текста решения, которое адвокаты Януковича ожидают 8 мая.

По этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (ч.1 ст.109 УК). Речь идет о решении Конституционного суда от 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым была признана неконституционной реформа Основного закона от 2004 года, когда полномочия президента уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович надавил на Конституционный суд и незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита беглого президента отвергает все обвинения.

Наталия Медведева
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виктор янукович узурпация власти
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