Умер один из ключевых следователей по делам Майдана

В Госбюро расследований сообщили, что следователь умер от тяжелой болезни

Умер один из основных следователей ГБР по делам Майдана Андрей Ена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Ена начинал расследование, работая в прокуратуре. В начале 2020 г он перешел в ГБР, где продолжил работу.

В бюро сообщили, что следователь умер от тяжелой болезни. В Адвокатской совещательной группе, которая объединяет адвокатов Небесной сотни, уточнили, что причина смерти – осложнения вследствие коронавируса.

"Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской. Он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов. Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, упорядочивал видео", – говорится в сообщении группы.

Сегодня Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента, беглого диктатора Виктора Януковича по делу Майдана.

Вадим Ребрина

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