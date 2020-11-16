Дело Майдана. Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича

Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции

Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента, беглого диктатора Виктора Януковича по делу Майдана. Об этом судья заявила сегодня во время заседания.

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Суд назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Суд рассмотрел апелляцию адвокатов Януковича на избрание меры пресечения ему. Жалоба защиты была удовлетворена частично, решение Печерского суда от 12 мая 2020 отменили.

Один из адвокатов Януковича Игорь Федоренко отметил Hromadske, что апелляция отменила решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковича.

"Решением апелляционного суда дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции", – сказал он, добавив, что фактически суд первой инстанции будет еще раз рассматривать это дело.

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу может грозить пожизненное заключение.

4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.

5 мая в Офисе генпрокурора заявили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать относительно Януковича процедуру экстрадиции.

12 мая Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года

Арина Толина

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