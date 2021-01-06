Майдан. Похищение Вербицкого и Луценко: дела двух подозреваемых переданы в суд

Офис генпрокурора направил в Бориспольский горрайсуд Киевской области обвинительный акт против двух подозреваемых в деле о похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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Как отмечается, подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, умышленное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное препятствование проведению собрания, митингов.

Досудебное расследование установило, что подозреваемые по предварительному сговору 21 января 2014 года похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Луценко и Вербицкого, пытали их и убили Вербицкого.

У генпрокурора напомнили, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 человек: в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск; в отношении двух завершено "заочное" специальное досудебное расследование.

22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.

В июле 2017 года был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков.

10 марта 2020-го полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года.

12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали еще одного подозреваемого.

22 августа следствие было завершено.

Наталия Медведева

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