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Похищение участников Майдана Луценко и Вербицкого: задержали подозреваемого

Похищение участников Майдана Луценко и Вербицкого: задержали подозреваемого - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
10.03.2020, 17:14

Задержали одного из подозреваемых в похищении участников Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в январе 2014 года

Сегодня полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как уточнила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская, подозреваемого зовут Сергей Мысливый.

С апреля 2014 г он находилась в международном розыске. С целью уклонения от уголовной ответственности Мысливый получил в 2015 г паспорт гражданина Украины на другое имя, сообщили в Офисе генпрокурора.

Задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Игорь Луценко на своей странице уточнил, что задержанный якобы не является рядовым исполнителем: "Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то вроде заместителя командира группы захвата".

“Мысливый работал на постоянной основе в группе “спиртового короля” Алексея Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру” - сообщил Луценко. 

Время и место заседания по избранию меры пресечения пока что не сообщаются.

  • 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
  • В июле 2017 г был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков. 

Анастасия Тугай
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