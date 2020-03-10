Похищение участников Майдана Луценко и Вербицкого: задержали подозреваемого

Сегодня полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Как уточнила адвокат семей героев Небесной Сотни Евгения Закревская, подозреваемого зовут Сергей Мысливый.
С апреля 2014 г он находилась в международном розыске. С целью уклонения от уголовной ответственности Мысливый получил в 2015 г паспорт гражданина Украины на другое имя, сообщили в Офисе генпрокурора.
Задержанному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (Пытки) и ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Игорь Луценко на своей странице уточнил, что задержанный якобы не является рядовым исполнителем: "Его роль - больше, чем обычного титушки-пехотинца. Что-то вроде заместителя командира группы захвата".
“Мысливый работал на постоянной основе в группе “спиртового короля” Алексея Чеботарева, которая занималась силовыми акциями против майдановцев, получал за это деньги, а также ему снимали "служебную" квартиру” - сообщил Луценко.
Время и место заседания по избранию меры пресечения пока что не сообщаются.