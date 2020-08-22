Дела Майдана. ГБР завершило расследование похищения и убийства Вербицкого
По завершении ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд
Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в том, что они 21 января 2014 года похитили из Александровской клинической больницы Киева Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, пытали их и убили Вербицкого.
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Они подозреваются:
В незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой;
создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней;
незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Один из фигурантов также подозревается:
в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц;
истязании, по предварительному сговору группой лиц;
подделке документов и их использовании;
служебном подлоге.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. По завершении ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.
- 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
- В июле 2017 года был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков.
- 10 марта полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года.
- 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали еще одного подозреваемого.
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