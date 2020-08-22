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Дела Майдана. ГБР завершило расследование похищения и убийства Вербицкого

22.08.2020, 16:43
Дела Майдана. ГБР завершило расследование похищения и убийства Вербицкого - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По завершении ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд

Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в том, что они 21 января 2014 года похитили из Александровской клинической больницы Киева Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, пытали их и убили Вербицкого.

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Они подозреваются:

В незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой;

создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней;

незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Один из фигурантов также подозревается:

в умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц;

истязании, по предварительному сговору группой лиц;

подделке документов и их использовании;

служебном подлоге.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. По завершении ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд.

  • 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
  • В июле 2017 года был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков. 
  • 10 марта полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года.
  • 12 марта следователи ГБР и оперативники СБУ задержали еще одного подозреваемого.
Наталия Медведева
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