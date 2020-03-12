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Задержан второй подозреваемый в похищении участников Майдана Луценко и Вербицкий

Задержан второй подозреваемый в похищении участников Майдана Луценко и Вербицкий - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.03.2020, 10:40

Сотрудники ГБР задержали еще одного подозреваемого в похищении участников Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко в январе 2014 года

12 марта следователи Госбюро расследований и оперативники Службы безопасности Украины задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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27 февраля ему сообщили о подозрении в участии в преступной организации, а также незаконном лишении свободы и похищении человека. По данным ГБР, он не явился на вызов, а потому следователями было получено разрешение на задержание подозреваемого. 

Следствие установило, что житель Белой Церкви Киевской области якобы вошел в преступную группу, которая состояла из девяти человек. По информации ГБР, ее организовали для похищения и запугивания активных участников Евромайдана, а также незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 04:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской больницы в Киеве активистов Луценко и Вербицкого. После этого их подвергли пыткам, а Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер. 

Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

  • 22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области был найден мертвым со следами пыток Юрий Вербицкий, пропавший ранее вместе с одним из координаторов Майдана Игорем Луценко.
  • В июле 2017 г был задержан подозреваемый в этом деле Александр Волков. 
  • 10 марта полиция задержала подозреваемого по делу о похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийстве последнего в январе 2014 года.
Владислав Сердюк
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