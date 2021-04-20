Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс остановил выступление делегата от Украины Алексея Гончаренко и призвал его покинуть зал заседаний из-за того, что тот показал украинский флаг с Донбасса. Об этом Гончаренко сообщил в Facebook.

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"Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями", – пишет он.

По словам украинского делегата, в выступлении он решил напомнить о том, что в проекте доклада Ассамблеи нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, а также о мирном разрешении конфликтов в Европе.

Демс заявил, что демонстрация флага – "то, что не разрешено в ПАСЕ".

СПРАВКА. В . В кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику.

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Станислав Стороженко

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