UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кто оставил России полномочия в ПАСЕ, а кто выступил против – поименный список

28.01.2021, 17:03
Кто оставил России полномочия в ПАСЕ, а кто выступил против – поименный список - Фото
­Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото: Candice Imbert/flickr Council of Europe)

За то, чтобы ратифицировать полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 107 членов ассамблеи, 36 выступили против такого решения. Воздержались 24 члена ПАСЕ. Об этом говорится на сайте ассамблеи. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Против решения оставить делегацию РФ в ПАСЕ выступили делегаты от Грузии, Австрии, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Португалии, Молдовы, Сан-Марино, Испании, Швеции, Чехии, Украины и Великобритании. 

За то, чтобы РФ остались в ассамблее выступили представители Армении, Австрии, Андорры, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Кипра, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Люксембурга, Монако, Мальты, Нидерландов, Македонии, Норвегии, Польши, Румынии, Молдовы, Сан-Марино, Португалии, Сербии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и Великобритании.

 

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Россия пасе делегация полномочия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 