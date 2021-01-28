Кто оставил России полномочия в ПАСЕ, а кто выступил против – поименный список

За то, чтобы ратифицировать полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали 107 членов ассамблеи, 36 выступили против такого решения. Воздержались 24 члена ПАСЕ. Об этом говорится на сайте ассамблеи.

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Против решения оставить делегацию РФ в ПАСЕ выступили делегаты от Грузии, Австрии, Эстонии, Германии, Франции, Латвии, Литвы, Португалии, Молдовы, Сан-Марино, Испании, Швеции, Чехии, Украины и Великобритании.

За то, чтобы РФ остались в ассамблее выступили представители Армении, Австрии, Андорры, Азербайджана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Кипра, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Исландии, Ирландии, Лихтенштейна, Италии, Люксембурга, Монако, Мальты, Нидерландов, Македонии, Норвегии, Польши, Румынии, Молдовы, Сан-Марино, Португалии, Сербии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и Великобритании.

Украина оспорила нератифицированные полномочия делегации России.

Вопрос полномочий делегации РФ рассматривал мониторинговый комитет ПАСЕ. Он мог их подтвердить, не подтвердить или подтвердить с ограничениями. Вчера комитет остановился на первом варианте.

Сегодня, 28 января, Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации РФ.

Станислав Стороженко

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