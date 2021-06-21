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Европейский Союз продлил санкции за оккупацию Крыма

21.06.2021, 11:57
Европейский Союз продлил санкции за оккупацию Крыма - Фото
Оккупация Крыма, 2014 год (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Совет Европейского Союза продлил санкции за оккупацию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

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Как отмечается, санкции продлены до 23 июня 2022 года.

Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма, а также на инфраструктурные, финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму.

Кроме того, подлежат ограничениям экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для разведки, освоения и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов на временно оккупированном полуострове.

В ЕС подчеркивают, что не признают "незаконную аннексию Крыма Россией и продолжают осуждать это нарушение международного права".

  • В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.
  • Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма.
  • В конце мая 2021-го глава Европарламента Давид-Мария Сассоли призвал ужесточить санкции ЕС против чиновников России.

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Марк Сировой
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европейский союз санкции Крым оккупация ЕС
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