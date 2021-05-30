Глава Европарламента призвал ужесточить санкции ЕС против чиновников России
Европейскому союзу необходимо ужесточить санкции против чиновников России и поддержать оппозицию. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke глава Европарламента Давид-Мария Сассоли, передает одна из газет группы Berliner Morgenpost.
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"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", – сказал глава Европарламента.
Сассоли, которого месяц назад Россия объявила персоной нон-грата, охарактеризовал отношения ЕС с РФ как "очень напряженные" на фоне отравления и заключения кремлевского критика Алексея Навального и конфликта на востоке Украины.
Он также предположил, что отношения России и Беларуси будут укрепляться на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и захвата летевшего на нем Романа Протасевича – сооснователя беларуского оппозиционного Telegram-канала NEXTA.
Сассоли призвал продолжать давление на Беларусь в связи с этим инцидентом и предложил разместить фотографии Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте.
"Мы будем поддерживать внимание и давление и надеемся, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги", – добавил он.
- 23 мая 2021-го режим беларуского диактатора Лукашенко с истребителем обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларусских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
- Вчера Лукашенко с президентом РФ Путиным обсудили в Сочи арест Сапеги и транш на $500 млн.
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