Глава Европарламента призвал ужесточить санкции ЕС против чиновников России

Европейскому союзу необходимо ужесточить санкции против чиновников России и поддержать оппозицию. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke глава Европарламента Давид-Мария Сассоли, передает одна из газет группы Berliner Morgenpost.

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"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", – сказал глава Европарламента.

Сассоли, которого месяц назад Россия объявила персоной нон-грата, охарактеризовал отношения ЕС с РФ как "очень напряженные" на фоне отравления и заключения кремлевского критика Алексея Навального и конфликта на востоке Украины.

Он также предположил, что отношения России и Беларуси будут укрепляться на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и захвата летевшего на нем Романа Протасевича – сооснователя беларуского оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

Сассоли призвал продолжать давление на Беларусь в связи с этим инцидентом и предложил разместить фотографии Протасевича во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте.

"Мы будем поддерживать внимание и давление и надеемся, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги", – добавил он.

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Марк Сировой

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