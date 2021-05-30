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Захват Протасевича. Украина, США и еще 19 стран выступили с общим заявлением – список

30.05.2021, 08:15
Захват Протасевича. Украина, США и еще 19 стран выступили с общим заявлением – список - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Украина, США и еще 19 стран из Коалиции за свободу СМИ выступили с заявлением из-за захвата в Минске после принудительной посадки самолета оппозиционного журналиста Романа Протасевича, а также давления на свободу СМИ в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

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Подписанты решительно осуждают принудительную посадку в Минске самолета и последующий арест Протасевича, говорится в заявлении. Страны называют инцидент "беспрецедентной и шокирующей атакой" на свободу СМИ.

Особое беспокойство эта атака вызывает в контексте широкомасштабной кампании против независимых СМИ, включая рейды против крупнейшего независимого онлайн-СМИ Беларуси TUT.BY, отмечают подписанты.

В заявлении говорится, что около 400 работников СМИ столкнулись с репрессиями после выборов президента в Беларуси в августе 2020-го. Подписанты требуют немедленно освободить Протасевича и других работников СМИ, задержанных в Беларуси во время выполнения своей работы.

В Госдепе отмечают, что заявление было поддержано правительствами Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

Читайте также: Захват самолета в Минске. США приостановят соглашение об авиасообщении с Беларусью

Марк Сировой
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