Несмотря на санкции ЕС, самолет "повара Путина" стоит в Берлине и обслуживается там

Еще в 2020 году против "повара Путина" Евгения Пригожина и его окружения ввели санкции и Европа, и США. Однако несмотря на то, что ему запрещен въезд в Евросоюз, а активы – заблокированы, его самолет стоит в Берлине и сейчас проходит очередное обслуживание, пишет Bild.

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Согласно расследованию журналистов, самолет Пригожина Hawker 800XP "переехал" из Санкт-Петербурга в Берлин спустя две недели после введения санкций ЕС, в том числе для обслуживания и ремонта.

"Повар Путина" купил этот самолет в декабре 2019 года через "подставную компанию в Литве" и зарегистрировал в Сан-Марино, пишет издание. Далее воздушное судно на постоянной основе базировалось в Санкт-Петербурге и лишь в октябре прошлого года сменило дислокацию на Берлин.

Использовался самолет преимущественно для полетов в Сирию, Ливию и африканские страны, где вагнеровцы "по поручению российского руководства проводили операции по дестабилизации против местных властей и помогали дружественным России силам эксплуатировать местное население", говорится в расследовании.

В сентябре 2020 года Минфин США ввел санкции против россиян и российских компаний, связанных с Пригожиным.

В октябре того же года сам Пригожин попал под санкции Евросоюза – за действия вагнеровцев в Литве.

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Дарья Мостовая

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