"Повара Путина" Пригожина заблокировали в Facebook – он надумал "размазать" Цукерберга

Российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера, заблокировали в соцсетях Facebook и Twitter. Об этом сообщает пресс-служба его компании Конкорд, внесенной в санкционный лист США за соучастие в захвате Россией Крыма.

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В компании Пригожина заявили, что блокировка стала реакцией на его пост о том, что президент Джо Байден отменил введенный экс-главой Белого дома Трампом запрет на службу в армии трансгендеров.

Также отмечается, что бан аккаунтов Пригожина является окончательным.

Как сообщили в пресс-службе компании "повара Путина", их юридическая служба будет подавать иск против этого решения в случае, если будет найдена позиция, при которой возможно "размазать Марка Цукерберга и его соцсети".

Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран.

16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".

30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.

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Станислав Стороженко

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