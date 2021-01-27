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"Повара Путина" Пригожина заблокировали в Facebook – он надумал "размазать" Цукерберга

27.01.2021, 14:06
Евгений Пригожин (скрин из видео)

Российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина" и которого считают связанным с ЧВК Вагнера, заблокировали в соцсетях Facebook и Twitter. Об этом сообщает пресс-служба его компании Конкорд, внесенной в санкционный лист США за соучастие в захвате Россией Крыма. 

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В компании Пригожина заявили, что блокировка стала реакцией на его пост о том, что президент Джо Байден отменил введенный экс-главой Белого дома Трампом запрет на службу в армии трансгендеров. 

Также отмечается, что бан аккаунтов Пригожина является окончательным. 

Как сообщили в пресс-службе компании "повара Путина", их юридическая служба будет подавать иск против этого решения в случае, если будет найдена позиция, при которой возможно "размазать Марка Цукерберга и его соцсети". 

  • Компании бизнесмена Пригожина, которого связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечивают питание для Кремля. В 2012 году Пригожин начал входить на рынок армии и полиции. Его связывают с финансированием ЧВК Вагнера, воевавшей в Украине, Сирии, Судане и ряде других стран. 
  • 16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".
  • 30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.

Читайте также: "Повар Путина" попал под санкции Евросоюза за действия вагнеровцев в Ливии

Станислав Стороженко
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