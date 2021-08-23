На саммите Крымской платформы принята совместная декларация 46 стран: полный текст

На саммите Крымской платформы принята совместная декларация 46 стран-участниц. В Офисе президента предоставили LIGA.net текст декларации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совместная декларация участников Международной Крымской платформы

Участники Международной Крымской платформы,

• руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека, Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парижской хартии для новой Европы, а также целями и принципами международного права, включая международное право прав человека и международное гуманитарное право,

• принимая во внимание Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины" и последующие резолюции о состоянии соблюдения прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и по проблеме милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей,

• ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 под названием "Определение агрессии", в которой, среди прочего, указано, что никакие территориальные приобретения или особые преимущества, полученные в результате агрессии, не признаются и не должны признаваться правомерными ,

• принимая во внимание положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 75/192, которая призывает государства-члены конструктивно привлекаться к согласованным действиям, в том числе в рамках международных структур по вопросам, касающихся Крыма,

• подчеркивая универсальный и унифицированный характер Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и подтверждая, что Конвенция устанавливает правовые рамки, в которых должна осуществляться вся деятельность в морях и океанах,

• учитывая Приказ, принятый 19 апреля 2017 Международным Судом ООН по представлению Украины об определении временных мер, пока дело находится на рассмотрении, по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации), которая накладывает на Российскую Федерацию обязательства воздержаться от сохранения существующих и внедрения новых ограничений на способность крымскотатарского народа сохранять свои представительные институты, включая Меджлис, а также обеспечивать доступность образования на украинском языке,

• принимая во внимание решение, вынесенное 14 января 2021 Большой палатой Европейского суда по правам человека по делу Украины против России (по Крыму) (жалобы № 20958/14 и 38334/18), в котором делается вывод о том, что Россия осуществляла эффективный контроль над Крымом в период с 27 февраля по 18 марта 2014 года и в период после 18 марта 2014,

• подтверждая приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды,

• который раз напоминая о том, что Участники Международной Крымской платформы не признают и продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности с угрожающими последствиями для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств,

Участники Международной Крымской платформы осуждают

• продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и их свободное выражение, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которым подвергаются в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты,

• продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе,

• препятствование правам и свободам судоходства, осуществляемого в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков,

• продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым,

Участники Международной Крымской платформы решили

• создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом,

• продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией,

• рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют,

• противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе,

• повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, основанный на уважении к международному морскому правау, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву,

• призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, охватывающих всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций,

• объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации,

• призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации,

• использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать возможность применения других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать должным образом свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма,

• рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом,

• создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма),

• признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей,

Подытоживая, Участники

приветствуют необходимы совместные дипломатические усилия, направленные на восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерное захвата неприемлемы,

подтверждают свою решимость поддерживать давление на Россию для прекращения временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления контроля Украины над этой территорией,

приветствуют создание в Украине Национального офиса Крымской платформы,

приветствуют создание Международной экспертной сети Крымской платформы с учетом поддержки ее деятельности и предлагают международным и национальным неправительственным организациям, аналитическим центрам и экспертному сообществу привлекаться к деятельности сети,

ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове,

призывают Российскую Федерацию привлекаться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Читайте хронику: Крымская платформа. Стартовал крупнейший саммит в истории Украины: главные новости

Денис Юдин , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.