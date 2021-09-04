Беспредел в Крыму. Оккупанты набивают крымскими татарами автобусы и увозят: видео

Крымские правозащитники и активисты заявляют о похищении 40 человек в Симферополе. После того, как оккупанты Крыма схватили пятерых крымских татар, включая замглаву Меджлиса Наримана Джелялова, они пытались узнать о судьбе соотечественников. Об этом сообщают крымские правозащитники, первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова и глава Меджлиса Рефат Чубаров.

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По данным Чубарова, к зданию ФСБ РФ в Симферополе подъехали российские силовики и насильно загружают в автобусы протестующих крымских татар, которые пытались узнать о судьбе захваченных пятерых соотечественников.

"После очередных утренних обысков и задержаний задерживают уже родственников", – написала Джапарова, уточнив, что похищенных – не менее 50.

Крымская солидарность сообщает, что оккупанты схватили 40 человек, в том числе корреспондента Грани.ру Айдера Кадырова.

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, среди похищенных есть женщины и люди преклонного возраста. Также, по его словам, одного мужчину избили, и он просил вызвать скорую.

Крымская платформа опубликовала заявление в связи с действиями оккупантов в Крыму. Эксперты связывают это с недавним саммитом Крымской платформы и предостерегает о новой волне захватов.

"Учитывая, что за годы оккупации полуострова РФ расстроила систему политически мотивированных преследований всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма, преследование жителей Крыма за их поддержку Крымской платформы может стать новой волной сфабрикованных уголовных дел", – сказано в заявлении.

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Оксана Житнюк

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