Беспредел в Крыму. Оккупанты набивают крымскими татарами автобусы и увозят: видео
Крымские правозащитники и активисты заявляют о похищении 40 человек в Симферополе. После того, как оккупанты Крыма схватили пятерых крымских татар, включая замглаву Меджлиса Наримана Джелялова, они пытались узнать о судьбе соотечественников. Об этом сообщают крымские правозащитники, первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова и глава Меджлиса Рефат Чубаров.
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По данным Чубарова, к зданию ФСБ РФ в Симферополе подъехали российские силовики и насильно загружают в автобусы протестующих крымских татар, которые пытались узнать о судьбе захваченных пятерых соотечественников.
"После очередных утренних обысков и задержаний задерживают уже родственников", – написала Джапарова, уточнив, что похищенных – не менее 50.
Крымская солидарность сообщает, что оккупанты схватили 40 человек, в том числе корреспондента Грани.ру Айдера Кадырова.
Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, среди похищенных есть женщины и люди преклонного возраста. Также, по его словам, одного мужчину избили, и он просил вызвать скорую.
Крымская платформа опубликовала заявление в связи с действиями оккупантов в Крыму. Эксперты связывают это с недавним саммитом Крымской платформы и предостерегает о новой волне захватов.
"Учитывая, что за годы оккупации полуострова РФ расстроила систему политически мотивированных преследований всех, кто проявляет несогласие с оккупацией Крыма, преследование жителей Крыма за их поддержку Крымской платформы может стать новой волной сфабрикованных уголовных дел", – сказано в заявлении.
- 23 августа 2021-го в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
- Утром 4 сентября оккупанты пришли с обысками и схватили Замглаву Меджлиса Наримана Джелялова. Также утром 3 сентября сотрудники ФСБ схватили Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. По словам президента Владимира Зеленского, это "реакция РФ на Крымскую платформу".
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