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"Реакция РФ на Крымскую платформу". Зеленский прокомментировал захват замглавы Меджлиса

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 15:53
Владимир Зеленский (Фото: Stefanie Loos/EPA)

Преследования крымских татар во временно оккупированном Крыму, в том числе захват замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, является реакцией России на Крымскую платформу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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Зеленский написал, что оккупанты в Крыму опять преследуют крымских татар: в их домах происходят очередные обыски и задержания, уже забрали Наримана Джелялова, первого замглавы Меджлиса.

"Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть немедленно освобождены", – заявил президент.

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В пресс-службе Министерства иностранных дел отметили, что, кроме Джелялова, утром 3 сентября сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

МИД также рассматривает этот "карательный рейд против руководителей Меджлиса" как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы. В ведомстве называют действия оккупантов очередными репрессиями РФ, направленными на запугивание крымскотатарского народа и вытеснение его из Крыма.

"РФ как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения", – говорится в заявлении МИД. 

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Нариман Джелялов крымская платформа меджлис Крым крымские татары фсб
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