"Реакция РФ на Крымскую платформу". Зеленский прокомментировал захват замглавы Меджлиса
Преследования крымских татар во временно оккупированном Крыму, в том числе захват замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, является реакцией России на Крымскую платформу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Twitter.
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Зеленский написал, что оккупанты в Крыму опять преследуют крымских татар: в их домах происходят очередные обыски и задержания, уже забрали Наримана Джелялова, первого замглавы Меджлиса.
"Так РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Все задержанные должны быть немедленно освобождены", – заявил президент.
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В пресс-службе Министерства иностранных дел отметили, что, кроме Джелялова, утром 3 сентября сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.
МИД также рассматривает этот "карательный рейд против руководителей Меджлиса" как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы. В ведомстве называют действия оккупантов очередными репрессиями РФ, направленными на запугивание крымскотатарского народа и вытеснение его из Крыма.
"РФ как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения", – говорится в заявлении МИД.
- 23 августа в Киеве прошел саммит Крымской платформы с участием 46 государств и организаций. Цель платформы – деоккупация Крыма.
- Россия угрожала участникам Крымской платформы как до, так и после саммита.
- Сегодня утром оккупанты пришли с обысками и схватили Джелялова. Накануне они схватили еще двух крымских татар, их местонахождение неизвестно.
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